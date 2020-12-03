Yaya geçitlerinde denetim yapıldı - Son Dakika

Droneden görüntü

Sürücülerin bilgilendirilmesi

Denetimlerden genel görüntü

Trafik kurallarını ihlal edenlere cezai işlemin uygulanması ARDAHAN - Polis ekiplerince yaya geçitlerinde denetim yapıldı.

Ardahan'da yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın oluşması amacıyla "yaya önceliği" konusunda denetim yapıldı.

Kongre Caddesi üzerindeki yaya geçidinde gerçekleştirilen denetimde, yayalara ve sürücülere bilgi verildi.

Denetimde tafik kurallarını ihlal eden bazı sürücüler de drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.