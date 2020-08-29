Son dakika... Karşıyaka'nın 3 derdi var

TFF 3. Lig'de iç transferde sözleşmesi biten futbolculardan 7'siyle tekrar anlaştıktan sonra son olarak Fatih'le de 2 yıllığına nikah tazeleyen transfer yasaklısı Karşıyaka, Anıl'ı henüz ikna edemedi. Sözleşmeleri sürmelerine rağmen maddi olarak mutsuz oldukları ve şans bulamadıkları gerekçesiyle ayrılmak isteyen Özgür ve Görkem'in durumları da belirsizliğini koruyor. Mustafa Aşan haricinde 4 yıldır tamamen altyapı patentli kadrosu bulunan Kaf-Kaf, Anıl'la yapılan para pazarlığından şimdiye kadar sonuç alamadı. İlk 11'de defans hattının değişilmez isimlerinden olan 26 yaşındaki futbolcuyla hafta başında son kez masaya oturulacak. Anıl'la orta yolun bulunup sözleşme imzalanması bekleniyor.

Sözleşmeleri sürmesine rağmen takımdan ayrılmak isteyen Özgür ve Görkem, günlerdir antrenmanlara katılmıyor. Yetiştiricilik ücreti olan iki futbolcudan Özgür, futbolu bırakıp üniversite eğitimine ağırlık vereceğini söyleyerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yeşil-kırmızılılar, Özgür'ün katılmadığı antrenmanları tesislere noter getirip tespit ettiriyor. Geçen sezon 50 bin TL yıllık ücret karşılığı oynayan Görkem, yeni sezonda 200 bin TL talep etti. Yeşil-kırmızılılar, Görkem'e en fazla 100 bin TL yıllık ücret verebilecekleri cevabını verince genç futbolcu kulüpten izin alarak takım arayışlarına başladı. Adı Fethiyespor'la anılan Görkem, bonservisini karşılıklı anlaşma yoluyla almaya çalışıyor.