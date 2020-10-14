Son dakika... Karslı amatör balıkçılardan belgesel tarzında balık avı - Son Dakika

Son dakika... Karslı amatör balıkçılardan belgesel tarzında balık avı

14.10.2020 00:57
Son dakika... Karslı amatör balıkçılardan belgesel tarzında balık avı, System.String[]

Son dakika haberi: Karslı amatör balıkçılardan belgesel tadında balık avladı.

Karslı amatör balıkçılardan belgesel tadında balık avladı. Balıkçıların akvaryumdaymış gibi görerek avladığı balıklarla hem eğlenme fırsatı buldular, hem de evlerin günlük taze balık ihtiyacını karşıladılar.

Kars'ta yaklaşık 200 kilometre uzaklığa giderek balık avlayan amatör balıkçılar, Kars'taki baraj göllerinin kirliği olduğundan dolayı, Artvin il sınırlarında bulunan baraj gölünde balık avlamayı tercih ettiklerini kaydettiler.

Kars'ta malzemelerin araçlarını yükleyen 1 kafadar amatör balıkçı balık avlayacakları 200 kilometrelik yolu aşarak balık avlayacakları bölgeye geldiler. Önce bir süre suda yüzen balıkları izlediler.

Ardından oltalarını hazırlayan balıkçılar, gölün etrafında belirledikleri yerde balık avlamaya başladılar. Tuttukları balıkları kaçıran balıkçılar üzülürken, sudan tuttuğu balığı dışarı çıkaran balıkçının ise mutluluk ve heyecanı yüzüne yansıdı.

"Bu iş bende"

Oltasına düşen balığı kıyıya çıkaran Timuçin Güney, Günü Balığımız böyle, nasıl tutuyor muyum bu iş bende, günü burada bitirdik. Güzel bir yer, tam ideal oltalık bir yer. Bundan sonra yerimiz burası" dedi.

"İyi av oldu, balık yakaladık"

Çok güzel bir av olduğunu ifade eden Resul Çetin, "İyi bir av oldu. Büyük balık yakaladık. Günü kurtardık" diye konuştu.

Çok keyifli bir gün geçirdikleri belirten Çetin Saltaş, "Güzel bir balık avı oldu. Yani ilk gittiğimiz yerde pek umduğumuzu bulamadık. Ama burasını şans eseri gördük, çok güzel bir yermiş hafta sonunu bu şekilde değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Belgesel gibi önce balıkları görüp sonra avlayan balıkçılar, tuttukları küçük balıkları ise suya bıraktılar. Dağların ortasında görenleri büyüleyen göl Karslı amatör olta balıkçılarının yeni adresi oldu.

Hem eğlenen hem de balık tutan balıkçılar, 200 kilometre yol kat ederek geldikleri yerden tuttukları balıklarla evlerinin yolunu tuttular. - KARS

Belgesel, Balık, Baraj, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Karslı amatör balıkçılardan belgesel tarzında balık avı - Son Dakika

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