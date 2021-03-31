Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sanat sektörüne destek olmaya devam eden Kartal Belediyesi, Mart ayı boyunca online yayınladığı 10 yetişkin 4 çocuk tiyatrosu ile tiyatro sahnesini evlere taşıyıp hem Dünya Tiyatrolar Haftası'nı kutladı, hem de Kartallı sanatseverlerin tiyatro özlemini giderdi.

Yaptığı aylık programlar ve Sanatçılara Destek Konserleri ile başta Kartal'da ikamet eden sanatçılar olmak üzere kültür sanat sektöründeki birçok değerli ismi online etkinlikler aracılığı ile Kartallı sanat severler ile buluşturan Kartal Belediyesi, Mart ayı boyunca da tiyatro oyunlarını ekranlara taşıdı.

Aynı zamanda ekonomik zorlukla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek vermeyi amaçlayan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mart ayı boyunca; Shirley Valentine, Nereye Gitti Bütün Çiçekler, Tartuffe, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sinkaf, Marion ile Mehmet, İyi Kötü Çirkin, Ortaya Karışık, Dünya Tiyatrolar Haftası'nda Erkan Can ile Söyleşi, Ben Sen O, Gülmek Güzel Şey adlı tiyatro oyunlarını, söyleşileri ve çocuk oyunlarını sosyal medya hesaplarından online olarak paylaştı.

Pandemi süreci ile birlikte ülke olarak ekonomik bir darboğazdan geçtiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu süreçten en çok etkilenenler arasında sanatçıların olduğunu ve Kartal Belediyesi olarak imkanlar el verdiği ölçüde sanata ve sanatçıya destek verdiklerini söyledi. Başkan Gökhan Yüksel, 'Şubat Ayı Destek Konserlerimizi başlattık. Mart ayı ile birlikte bu konserlerimiz devam etti. Bunun yanı sıra; hem tiyatrocu dostlarımıza destek olmak hem de Dünya Tiyatrolar Haftası'nı kutlamak amacı ile etkinlikler serisi gerçekleştirdik. Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz önümüzdeki aylarda da devam edecek." dedi.