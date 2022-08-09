Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi

09.08.2022 18:51

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, 5 Ağustos'ta Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili hemen inceleme başlatıldı. Başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerden A.Y'yi gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu. A.Y.'nin verdiği ifadenin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş'la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen N.D.'nin azmettirdiği ortaya çıkardı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

N.D., Sarıtaş'a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.'nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.'ye saldırı talimatı verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.'yi (39) gözaltına aldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA: Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika
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