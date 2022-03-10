Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı

10.03.2022 14:44

Son dakika haberi... Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı Kartal'da adak hayvanların bulunduğu çadırda yangın paniği Kartal'da adak hayvanların satışının yapıldığı çadırda sobadan yangın çıktı.

Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Kartal'da adak hayvanların bulunduğu çadırda yangın paniği

İSTANBUL - Kartal'da adak hayvanların satışının yapıldığı çadırda sobadan yangın çıktı. Hayvan sahiplerinin fark ettiği yangında koyun ve keçiler son anda kurtarıldı.

Kartal Esentepe Mahallesi Nagehan Sokak üzerinde bulunan adak hayvanların satışının yapıldığı çadırda yangın çıktı. İşletme sahiplerinin yemek yediği esnada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sirayet etti. Çıkan yangında adaklık için beslenen hayvanlar son anda kurtarıldı. İşletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Hayvanların son anda kurtarıldığı yangında, işletme kullanılmaz hale geldi.

İşletme sahibi Musa Kuş, "Yemek yerken bir anda arka taraftan soba ya da elektrik kaçağından bilemiyoruz tutuşma oldu. Biz müdahale ettik, ama söndüremedik. İtfaiye haber verdik geldiler, müdahale ettiler. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Hayvanları kurtardık" dedi.

Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı

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Kartal'da kurban satış yerinde yangın paniği Kartal'da kurban satış yerinde yangın paniği Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü

Esentepe, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika


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