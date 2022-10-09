Kartal'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü - Son Dakika
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Kartal'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

09.10.2022 11:09

Kartal'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü Kartal Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobil parçalanırken otomobil sürücüsü şans eseri kazayı hafif şekilde atlattı.

Kartal'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

İSTANBUL - Kartal Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobil parçalanırken otomobil sürücüsü şans eseri kazayı hafif şekilde atlattı.

Kaza, Kartal Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı üzeri Kadıköy istikametinde saat10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerlemekte olan Furkan Ballıkaya'nın kullandığı Honda marka 34 DFK 646 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçti. Otomobil parçalanırken sürücü Furkan Ballıkaya, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Ballıkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yolda önlem alırken yapılan incelemenin ardından kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"Ben ilk başta iki araç sandım"

Olayın görgü tanıklarından olan Mustafa Yılmaz," Ben son anda gördüm araç karşı taraftan gelerek ağaca çarptı. Sonra araç ters döndü. Ben ilk başta iki araç sandım. Yanıma yaklaştığımda tek araçtı" şeklinde konuştu. Öte yandan Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü - Son Dakika
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