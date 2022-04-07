Son dakika... Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava

07.04.2022 14:21
Son dakika... Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da beraber yaşadığı annesi ve ablasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kartal'da beraber yaşadığı annesi ve ablasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ahmet Özcan'ın eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle ayrı yaşama kararı aldıkları ve Özcan'ın annesi, babası ve ablasının ikamet ettiği Atalar Mahallesi'ndeki eve yerleştiği anlatıldı.

Sanığın 1 Şubat 2021'de babasının ölümünün ardından annesi ve ablasıyla yaşamaya devam ettiği belirtilen iddianamede Özcan'ın bir süre sonra aynı evde yaşadığı ablası Yasemin Özcan ile sorun yaşadığı ve anne Azime Özcan'ın da yaşanan problemlere dahil olduğu aktarıldı.

İddianamede evde çıkan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Özcan'ın annesi ve ablasını bıçakla öldürme kararı aldığı kaydedilerek, sanığın gece mutfaktaki bıçağı alarak odasındaki komodinin üstüne bıraktığı ifade edildi.

Sanık Özcan'ın gece saatlerinde oğlunun odasındaki açık pencereyi kapatmak için içeri giren annesini, daha sonra salonda koltukta uyuyan ablasını bıçaklayarak öldürdüğü tespitine yer verilen iddianamede, Özcan'ın daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkartıp poşetlere doldurduğu ve üzerindeki kandan kurtulmak için de banyo yaptığı belirtildi.

İddianamede sanığın suçta kullandığı bıçağı salonda öldürdüğü ablası Yasemin Özcan'ın eline tutuşturduğu, kanlı kıyafetlerin olduğu poşeti de işe giderken çöp konteynerine attığı anlatıldı.

Sanığın "tasarlayarak yakın akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

YORUMLAR
500
ANNESİYLE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ ANNESİYLE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Muş Belediyesi bahar temizliğine başladı Muş Belediyesi bahar temizliğine başladı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ahmet Özcan, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:28 Film değil gerçek! Adresleri karıştıran kepçe operatörü yanlış binayı yıkmıştı! Olayın kahramanı işin aslını anlattı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:41 CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:45:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement