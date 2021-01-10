Kartal'da durdurulan araçta ruhsatsız 3 tabanca bulundu - Son Dakika
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Kartal'da durdurulan araçta ruhsatsız 3 tabanca bulundu

10.01.2021 13:18
Kartal'da durdurulan araçta ruhsatsız 3 tabanca bulundu

KARTAL'da durdurulan araçta, 3 ruhsatsız tabanca ve 20 adet mermi ele geçirildi.

KARTAL'da durdurulan araçta,  3 ruhsatsız tabanca  ve 20 adet mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleril Çanakkale Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan aracı ve içerisinde bulunan kişileri arayan polis ekipleri V.A.'nın üzerinde 1, aracın içerisinden de 2  ruhsatsız tabanca  ile ve 20 adet kullanılmaya hazır  mermi ele geçirdi.  Aracta bulunan şüpheliler V.A., E.B. ve S.M. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Ruhsatsız Silah, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da durdurulan araçta ruhsatsız 3 tabanca bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da durdurulan araçta ruhsatsız 3 tabanca bulundu - Son Dakika
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