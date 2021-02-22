Kartal'da avukatın hayatını kaybettiği sahte içki soruşturması tamamlandı: 3 şüphelinin 25'er yıl hapsi istendi

KARTAL'da 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 şüpheli hakkında "Olası kastla kasten öldürme" suçundan 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Güngör Güler'in (39) Kartal'da tekel bayi işlettiği ve şüpheli Yavuz Özcan'ın (33) ise bu iş yerinde satış elemanı olarak çalıştığı anlatıldı. İddianamede tekel bayinde kendi içkisini yapmak isteyen müşteriler için de etil alkol ile birlikte içki kitlerinin satıldığı belirtildi. İddianamede Şüpheli Güngör Güler'in 23 Eylül 2020'de diğer şüpheli Anıl Orkun İyikan'dan (27) aldığı 'Lord' yazılı 1 litrelik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyiciyi iş yerinin raflarında satışa sunduğu ifade edildi.

İÇKİYİ İÇMESİ ÜZERİNE FENALAŞTI

İddianamede maktul Hakkı Oğuz Şahinoğlu'nun 9 Ekim 2020'de kendi içkisini yapmak için alkol kiti ve 1 litre 'Lord' marka şişeli etil alkol aldığı kaydedildi. Maktulün kendi yapmış olduğu içkiyi içmesi neticesinde rahatsızlandığı, evde dinlenerek durumunun düzeleceği düşüncesiyle eşinin hastaneye götürme talebini kabul etmediği belirtildi. Maktul Şahinoğlu'nun durumunun kötüye gitmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 12 Ekim 2020 günü hayatını kaybettiği anlatıldı. İş yerinde yapılan aramada şüpheli Güngör Gülen adına kayıtlı 1 litre alkol bazlı hijyenik yüzey temizleyici olarak tabir edilen 300 litre için düzenlenmiş fatura fotokopisinin ele geçirilmiş olduğu ifade edildi.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nden gelen raporda ise maktulün ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu vurgulandı.

DEZENFEKTAN ÜRÜNÜ OLARAK SATTIKLARINI İDDİA ETTİŞüpheli Güngör Güler'in ifadesine yer verilen iddianamede şüphelinin 'Lord' marka 1 litrelik plastik şişedeki dezenfektan ürününü yüzey temizlemede kullanılmak üzere satmak için Anıl Gürkan İyikan'dan aldığını, bu ürünü dezenfektan olarak sattığını etil olarak satmadığını öne sürdü. Şüpheli meydana gelen olayda kasıt ve kusurunun olmadığını öne sürerek suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. Şüpheli Anıl Orkun İyikan ise ifadesinde makine yüksek mühendisi olduğunu, kimyasal madde ve temizlik maddesi üzerine üretime ilişkin herhangi bir eğitim almadığını, dezenfektan ürünlerinin toplu pazarlamasıyla uğraştığını söyledi. Şüpheli İyikan, ürünleri etil alkol olarak satmadığını, vermiş olduğu ürünlerin tekel müşterileri tarafından etil alkol olarak içki yapımında kullanıldığını bilmediğini öne sürerek suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli Yavuz Özcan da söz konusu ürünleri dezenfektan olarak sattıklarını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.

TANIKLAR ŞÜPHELİLERİ YALANLADIİddianamede tanık olarak dinlenen Abdil Karakuş ise kendi içkilerini yapacağını söylemeleri üzerine şüphelilerin kendilerine 'Lord' markalı içkiyi verdiklerini ifade etti. Diğer ifadesi alınan tanıkların da büfedekilerin sahte içki yapımı konusunda 'Lord' markalı içkiyi önerdiklerini öne sürdü.

25'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Anıl Orkun İyikan, Güngör Güler ve Yavuz Özcan hakkında "Olası kastla öldürme" suçundan ayrı ayrı 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Tutuklu şüpheli Güngör Güler ve tutuksuz şüpheliler Anıl Orkun İyikan ile ve Yavuz Özcan önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.