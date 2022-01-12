Son dakika... Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 4 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer ile avukatı katıldı. Duruşmada müşteki Arzu Onat ile diğer müştekilerin avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Belginer, daha öncesinde babası tarafından kullanılan, sonrasında da işletmesini yaptığı bir arazi olduğunu anlatarak, "Bu arazi üzerinde iş yapabilmek için mirasçılar olarak bana izin vermişlerdi, ancak sonrasında bana karşı çeşitli davalar açıldı. Olay günü miras meselesini görüşmek, anlaşmak üzere beni olayın yaşandığı yere çağırdılar." dedi.

Olay yerine gittiğinde yapılan görüşmede, miras olan taşınmazlardaki haklarından kullandığı yerin karşılığı olarak vazgeçmesini istediklerini öne süren sanık Belginer, "Bu sırada Haluk Onat el hareketi yaparak üzerime doğru geliyordu. Ben de yerimden kalkmak istediğim esnada midemin yandığını, göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim. Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve Haluk Onat'a doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde silahın elimde olduğunu, Haluk Onat'ın ayağımın yanında yattığını gördüm. Diğerlerine bakamadım ve oradan ayrıldım. Amacım eve gidip intihar etmekti. Yol üstünde jandarma tarafından yakalandım." diye konuştu.

Müşteki Arzun Onat ise olay günü sanık ile aralarındaki miras anlaşmazlığını konuşmak üzere avukatlık ofisine gittiklerini anlatarak, "Avukatımız bir açılış konuşması yaparak miras konusunda anlaşabileceğimizi telkin etti. Ağabeyim Ahmet Nuri Onat söz alarak konuşmaya başladı. Sanığın kullandığı arazinin karşılığında dedemize ait evin anahtarı ve diğer haklarından vazgeçmesini söylediği sırada sanık sağ eliyle ceketinin içindeki silahı çıkardı. 'Benim hayatımı mahvettiniz' diyerek ateş etmeye başladı. Kardeşim Haluk Onat önüme atıldı. Sanık seri biçimde bizi tarıyordu. Hatta ben otomatik bir silah olduğunu düşündüm. Sanığa olay öncesinde kimse küfür etmedi. Kardeşim benim önüme atlamasaydı ben de ölürdüm. Sanık bilinçli olarak hareket etmiştir. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Söz verilen sanık Belginer'in avukatı da, müvekkilinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor aldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Salih Belginer'in cezai ehliyetini etkileyen bir akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için öncelikle 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verdi.

Sanığın daha sonra Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na sevkinin sağlanarak, cezai ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tarafların miras paylaşımı nedeniyle 6 Nisan 2021'de Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya geldikleri, aralarındaki hukuki mesele nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine sanık Ahmet Salih Belginer'in üzerinde bulundurduğu silahla ofis içinde karşı tarafında bulunan kişileri hedef alarak ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu Ahmet Nuri Onat, Haluk Onat, Ayşe Ece Aymutlu ve Kebire Esra Aymutlu'nun hayatını kaybettiği kaydedilen iddianamede, Arzu Onat'ın da ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

İddianamede sanık Belginer'in 4 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapisle, bir kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle de 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.