Kartal'da beyaz eşya deposundan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kartal'da beyaz eşya deposundan yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, sabah erken saatlerde Orhantepe Mahallesi Beşiktaş Sokağı'ndaki beyaz eşya deposunun kilidini levyeyle kırıp içeri girdi.

Şüpheliler, depodan 10 adet televizyon çalarak olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin depodan aldıkları televizyonları, olay yerine geldikleri minibüse yükledikten sonra kaçtıkları ve ayrıca olayı farkeden bir vatandaşın engel olmak isterken, şüpheliler tarafından itildiği görülüyor.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.