Atalar Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kartal'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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