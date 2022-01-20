Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı - Son Dakika

Bugün öğle saatlerinde Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırıya uğradı. 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun olay sonrası kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı.

HEMŞİRE KURTARILAMADI

Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

YAKALANDI

Polisin kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma kısa sürede sonuç verdi. Zanlı Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalandı.