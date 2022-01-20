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Son dakika... Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (3) - Son Dakika

Son dakika... Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (3)

20.01.2022 10:41

Son dakika haberler: İstanbul Kartal'da hurdaya çıkan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Kartal'da hurdaya çıkan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (3)
Son dakika... Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (3)
Son dakika... Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (3)

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı (3) - Son Dakika
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