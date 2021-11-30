Son dakika: Kartal'da lodos nedeniyle bir gemi batarken, bir gemi de yan yattı; batma anı kamerada - Son Dakika

KARTAL, Kumcular İskelesi'nde demirli olan bir gemi kuvvetli lodos nedeniyle halatının kopması sonucu batarken, yanında bulunan başka bir gemi de yan yattı. Geminin batma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün başlayan lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle Kartal, Kumcular İskelesi'ne demirli gemilerden ÜMİT-K isimli kuru yük gemisi batarken, yanında bulunan UMUT isimli kuru yük gemisi de yan yattı. Rüzgarın etkisiyle batan gemi kıyıya oturdu. Diğer gemi ise iskeleye yaklaşarak yan yattı. İskeledeki diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Öte yandan geminin batma anı da kemaraya yansıdı.