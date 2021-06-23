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Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada

23.06.2021 10:27
Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada, System.String[]

Son dakika haberleri: Mustafa ESEN / KARTAL'da motokurye, park halindeki otomobilin arkasından çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı.

Mustafa ESEN/ KARTAL'da motokurye, park halindeki otomobilin arkasından çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motokurye, olaydan sonra darbedildiğini iddia etti.

Kaza, pazartesi günü Hürriyet Mahallesi'nde akşam saat 17.45 sıralarında yaşandı. Sipariş götüren motokurye Ali Özdurmaz, park halindeki otomobilin arkasından bir anda yola çıkan 6 yaşındaki Tusem Eda Cebeci'ye çarptı. Çarpma ile birlikte küçük çocuk ve motokurye savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Tusem Eda Cebeci'nin bacağında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Bacağı kırılan motokurye Ali Özdurmaz da tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir anda karşıya koşarak geçmeye çalıştığı, bu sırada motorun çarptığı yer aldı. Küçük çocuğa doğru koşan bir kişinin ise motokuryenin yanından geçerken tekme attığı görüldü.

MOTOKURYEDEN DARP İDDİASI

Motokurye Ali Özdurmaz, kazadan sonra yere düştüğünü ve bu sırada darbedildiğini iddia etti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde dinlenen Ali Özdurmaz, "Bir anda park halindeki aracın ardından çocuk çıkarak bana çarptı. Yere düştüğüm anda şuurum yerinde olmadığından kimin vurduğunu görmedim, darbedildim. Kesinlikle bana yardım eden olmadı. Dakikalarca yerde kendi başıma kaldım. Ondan sonra kurye arkadaşlarım geldi, onlar beni yerden kaldırdı. Görünmez kaza yani. Ben istemem kimseye zarar vermek. Niye başkasının canına kast edeyim. Neye çarptığımı bile sonradan fark ettim. Bir çocuğa bile çarptığımı sonradan fark ettim, göremedim yani. O bana çarptı zaten" dedi.Ali Özdurmaz, "Ben dedimki, kız çocuğuna bakın dedim, o iyi olsun dedim. Tamam dediler. Ona gittiler. Biz sana ambulans yollayacağız dediler. Ben de sonradan gelen ambulansa bindim. Oradan hastaneye kaldırıldım. Orada darbedildim. Amcası tarafından. Yüzüme darbe aldım. Ayağımda kırık var, bacağımda zedelenmeler var" ifadelerini kullandı.

"BURADA SIK SIK KAZA OLUYOR"

Küçük çocuğun yakını olan Sabahattin Cebeci ise, "Yoldan karşıya geçerken bir araba geldi. Araba geçtikten sonra çocuk yola fırladı. Anında motor geldi, ona çarptı. Ama motor da bayağı hızlıydı. Ambulansı aradık. Çocuğu kımıldatmadan bekledik. Ambulans geldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Motorcu da düştü. Motorcuda fazla bir hasar yoktu. Hasar sadece bizim yeğende oldu. Burada sık sık kaza oluyor. Buraya tedbir alınması lazım" diye konuştu.


Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada

Şehir Hastanesi, Pazartesi, Hürriyet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kartal'da motokurye 6 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada - Son Dakika


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