Kartal'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da Hürriyet mahallesinde motosikletli 2 genç kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kız arkadaşı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Kartal ilçesi Hürriyet mahallesinde saat 19.00 sularında meydana geldi. Beytullah Tabak, kız arkadaşı Betül Kaymak ile birlikte motosikletle aşırı hızlı bir şekilde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acil servis ekipleri Motosiklet şoförü Beytullah Tabak, olay yerinde hayatını tespit ederken, kız arkadaşı olan Betül Kaymakı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.