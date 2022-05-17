KARTAL'DA OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL, (DHA)- KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak devrildi. Otomobil sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Ankara Caddesi Kartal istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ELP 468 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin çarptığı araçta hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.