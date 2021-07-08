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Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada - Son Dakika

Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada

08.07.2021 10:26
Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada, System.String[]

Kartal'da bir iş yerine silahla ateş açarak iş yeri sahibini elinden yaralayan sanık, "yaralama" suçundan 1 yıl 7 ay hapse çarptırıldı.

Kartal'da bir iş yerine silahla ateş açarak iş yeri sahibini elinden yaralayan sanık, "yaralama" suçundan 1 yıl 7 ay hapse çarptırıldı. Kurşunların hedefi olan şahıs, "Yaklaşık bir yıl boyunca elimden dolayı çalışamadım. Mahkeme sürecinde karşı tarafa 1 yıl 7 ay ceza verildi. Biz devletimizin adaletine sığındık, adaletin karşılığı bu olmamalıydı" dedi. Silahlı saldırganın tartıştığı kişiyi vurarak yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz sene Haziran ayında Kartal'da bulunan bir iş yerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik'te bulunan bir sitenin yöneticisi Hakan Dağ, yönettiği sitenin elektrik işlerini Fatih Nazım Kurnaz'a verdi. Kurnaz, elektrik işlerini yapmaya başladı. Elektrik işlerinin sona yaklaştığı sırada Hakan Dağ'ın, sitede yaşayan vatandaşlardan topladığı ücretleri Nazım Kurnaz'a ödemeyeceğini belirtmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Hakan Dağ, Nazım Kurnaz'a iş yerinde hakaretler ederek küfürler etmeye başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Nazım Kurnaz, Hakan Dağ'ı iş yerinden çıkarmaya çalıştı. İş yerinden çıkartılan Hakan Dağ, aracından aldığı tabanca ile Nazım Kurnaz'a ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların hedefi olan Nazım Kurnaz elinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dağ hakkında "yaralama" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan mahkeme, sanık Hakan Dağ'ı 1 yıl 7 ay hapse çarptırdı.

İş yerinin kurşunlanması sonucu elinden yaralanan Fatih Nazım Kurnaz, "Geçtiğimiz yıl Pendik'te bulunan bir sitenin elektrik işlerini yaptık. Aldığımız işin tamamı bitmek üzereyken, site yöneticisiyle toplantı haline geldik. Olay kendi iş yerimde gerçekleşti. Geldiğinde agresif bir şekilde ücretin geri kalanını ödemeyeceğini söyledi. Karşılıklı bir süre tartışma oldu, ben sakinliğimi korumaya çalıştım. Tartışma sonucu bana küfürler etmeye hakaretler etmeye başladı" dedi.

"1 YIL BOYUNCA ÇALIŞAMADIM"

Kendisini tehdit ettiğini söyleyen Kurnaz, "Aramızda bir arbede yaşandı, iş yerimden çıkıp gitmesini istedim. Dışarı çıkıp arabasına gittiğinde tabancasını alarak, beni öldürmeye kastetti. 'Geber' diyerek ateş etti. Ateş açması sonrası kurşun elime girdikten sonra panoya isabet etti. Kurşun elime gelmese vücuduma girecekti. Olay sonrası kanuni bir süreç başladı. Yaklaşık bir yıl boyunca elimden dolayı çalışamadım. Mahkeme sürecinde karşı tarafa 1 yıl 1 ay ceza verildi. Bana ise karşı tarafı ağır tahrik yapmışım diye de 3 bin TL ceza verildi. Biz yetkililerden bu olayın tekrardan incelenmesini ve yaşanan bu olayın kanun hükmünde yerinin neresi olduğu hakkında yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Biz devletimizin adaletine sığındık, adaletin karşılığı bu olmamalıydı" diye konuştu.

OLAY KAMERADA

Kartal'da yaşanan dehşet dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, site yöneticisi Hakan Dağ, Nazım Kurnazı ziyarete geliyor. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşüyor. Zaman ilerledikçe tartışma alevlenerek kavgaya dönüşüyor ve ikili arasında arbede yaşanıyor. İş yerinden çıkartılan Hakan Dağ, arabasından aldığı tabanca ile Nazım Kurnaza ateş açarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

(Aykut Zor/İHA)

Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada
Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada
Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada
Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada

Mahkeme, Pendik, Silah, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada - Son Dakika


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