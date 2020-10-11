Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada

11.10.2020 13:09
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Ali Kerem BENGİ / KARTAL'da beyaz eşya mağazasının kapısını levye ile açan 9 kişi, mağazadan 10 televizyon çaldı.

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da  beyaz eşya mağazasının kapısını levye ile açan 9 kişi, mağazadan 10 televizyon çaldı. Geldikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızlara, yoldan eşiyle birlikte geçen yaşlı adam müdahale etse de başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cevizli Mahallesinde dün saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Beyaz eşya mağazasına minibüsle gelen 9 kişi, dükkanın otomatik kepengini levye ile kırarak içeriye girdi. 9 kişi depodaki 10 tane televizyonu minibüse yükledi. Bu sırada caddede eşiyle birlikte yürüyen yaşlı adam hırsızlara müdahale etmek istedi. Yaşlı adamı yere düşüren hırsızlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. İnceleme yapan ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce de beyaz eşya mağazalarından hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

YAŞLI ADAMIN MÜDAHALESİ KAMERADA

Öte yandan yaşlı adamın televizyon hırsızlarına müdahalesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz minibüsle gelen 9 kişi mağazanın içerisindeki televizyonları araca yüklüyor. Hırsızlar kaçmaya çalışırken, yaşlı adam şüphelilere müdahale ediyor. Yaşlı adamı iterek, yere düşüren hırsızlar olay yerinden kaçıyor.

"ABLA BİZ YABANCI DEĞİLİZ"

Olayla ilgili konuşan mağaza sahibi Mustafa Küçükali "Sabah 06.45 sıralarında beyaz minibüs geliyor. Deponun önüne park ediyor. Otomatik kepengi levye ile kırarak depoyu açıyor. Bir katta kız kardeşim hırsızlara bağırıyor. Hırsızlara 'Ne yapıyorsunuz?'  diyor. Hırsızlar da 'Abla biz yabancı değiliz.' diyerek depodaki 9 tane televizyonu alıp kaçıyor. Televizyonların toplam piyasa değeri 40 bin lira civarında. Yaşlı bir çift karşıdan gelirken hırsızları görünce müdahale ediyor ama o amcayı da hırsızlar yere düşürüyor." dedi


Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada
Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada

Beyaz Eşya ve Elektirikli Ev Aletleri, Cevizli, Kamera, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada - Son Dakika

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