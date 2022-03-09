Son dakika! Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi

09.03.2022 01:04

Son dakika haberleri... Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi Kartal'da yangın çıkan evde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi

İSTANBUL - Kartal'da yangın çıkan evde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oksijen verilen köpek yapılan ilk müdahalenin ardından veterinere götürüldü.

Olay, Kartal Yakacık Yeni Mahalle Samandıra Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 katlı binanın giriş katında bulunan sürücü kursunda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İçerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Pablo isimli pitbull cinsi köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kalp masajı yapılan köpeğe daha sonra oksijen verildi. Köpeği Pablo'yu yerde yatarken gören sahibi Rıfat Önalan göz yaşlarına hakim olamadı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Pablo veterinere götürüldü.

Yahya Tartur,"Ben ekspertiz de çalışıyorum. Bir anda dumanlar gördüm itfaiyeyi aradım. O da sahibi aşağı indi ondan sonra köpeği çıkarttık. Sürücü kursunda yangın çıktı durumu iyi." dedi.

"Köpeğin durumu o kadar iyi değildi"

Çevrede esnaflık yapan İsmet Akyıldız,"Yangın çıktı, veteriner çağırıldı. itfaiye haber verildi. Ondan sonra köpeğe acil durum için burada, olay yerinde baktılar götürdüler. Köpeğin durumu o kadar iyi değildi. Ondan sonra götürdüler." şeklinde konuştu.

Son dakika! Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika! Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika! Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi

YORUMLAR
500
Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu Kartal'da 3 katlı binanın 2. katında korkutan yangın Kartal'da 3 katlı binanın 2. katında korkutan yangın

Yakacık, İtfaiye, Yangın, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:28:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement