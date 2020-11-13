Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinden "Kovid-19 test kuyruğu" açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinden "Kovid-19 test kuyruğu" açıklaması

13.11.2020 23:29
Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinden

Son dakika haberler... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, bugün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında hastanelerindeki Kovid-19 test kuyruğuna ilişkin görüntü ve haberlerin yer almasıyla ilgili, öğle saatlerinde hastanede muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından...

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, bugün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında hastanelerindeki Kovid-19 test kuyruğuna ilişkin görüntü ve haberlerin yer almasıyla ilgili, öğle saatlerinde hastanede muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşandığını ve sıra oluştuğunu belirterek, "Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Demirhan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında hastanelerinde Kovid-19 test kuyruğu olduğuna ilişkin görüntü ve haberlerin yer aldığını hatırlattı.

Hastanede Kovid-19 test numunelerinin, acil servis içinde ve iyi havalanma sağlaması amacıyla dış kapıya yakın konumda bulunan özel bir mekanda alındığını belirten Demirhan, şunları ifade etti:

"Bu alanda günlük 4 bin-5 bin arasında numune alınarak çalışılmakta ve ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak bugün öğle saatlerinde, hastanemizde muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşanmış ve sıra oluşmuştur. Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir."

Prof. Dr. Recep Demirhan, hastane personelinin hastaların ihtiyacına cevap verme konusunda özveriyle çalıştığının altını çizerek, hastanede bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kesintisiz hizmet verilmeye devam edildiğini bildirdi.

Şehir Hastanesi, Lütfi Kırdar, Kartal, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinden 'Kovid-19 test kuyruğu' açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Libya'daki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verildi İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor
8 futbolcusu korona olan Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntı yaşıyor 8 futbolcusu korona olan Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntı yaşıyor         
23:09
ABD'deki başkanlık yarışında kritik önemdeki Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı ABD'deki başkanlık yarışında kritik önemdeki Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı         
22:55
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
PSG, Real Madrid'le sözleşme yenilemeyen Ramos için devreye girecek PSG, Real Madrid'le sözleşme yenilemeyen Ramos için devreye girecek         
22:29
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi         
20:28
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı         
17:09
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 23:40:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinden "Kovid-19 test kuyruğu" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei