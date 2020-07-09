Son dakika! Kartal fırsatı tepmedi

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi son dakika golüyle kazanan Beşiktaş, rakiplerin puan kaybettiği haftada fırsatı tepmedi.



Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı son dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle mağlup eden Beşiktaş, puanını 53 yaparak ligde 4. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Kayserispor'a mağlup olarak büyük bir şans tepen Beşiktaş, bu kez fırsatı iyi kullandı. Sivasspor'un Malatyaspor'a yenildiği, Galatasaray'ın da Alanyaspor deplasmanında mağlup olduğu haftada Kasımpaşa karşısında son dakikada kazanmayı başaran Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa hedefi yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. - İSTANBUL