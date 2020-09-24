Son dakika! Kartondan kamerasıyla tanınan Abdulselam, çektiği görüntülerle belgesel yapacak - Son Dakika

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştiren 5'inci sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan (11), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendisine hediye ettiği kamerasıyla çektiği görüntüleri belgesel yapacak.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Çetin ve Sariye çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Akköprü İlkokulu 5-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, geçen yıl kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Kameramanlık hayalinin 7 yaşındayken televizyonlarda haber izlerken başladığını anlatan Abdulselam, haberleri dikkatlice izlerken de kameraman olmaya karar verdiğini söyledi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, yaptığı kamerasını okula getirip, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni, 105 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.