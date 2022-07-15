Son dakika... Kaş'ta 15 Temmuz şehitlerini anma dalışı - Son Dakika
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Son dakika... Kaş'ta 15 Temmuz şehitlerini anma dalışı

15.07.2022 10:46
Son dakika... Kaş'ta 15 Temmuz şehitlerini anma dalışı

Son dakika haberleri... Kaş'ta 5 yıl önce batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dalış gerçekleştirildi.

Kaş'ta 5 yıl önce batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dalış gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Derneği (SİSAD) Antalya İl Temsilciliği Arama Kurtarma ekibi tarafından Kaş Limanı Güvercin Adası açıklarında 2017'de batırılan TSK'ya ait 1960 model tanka dalış etkinliği düzenlendi.

Derneğin dalış ekibi, suyun altında Türk bayrağı ile üzerinde "Türkiye geçilmez. Unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla" yazılı pankart açtı.

Bir süre suyun altında kalan ekip, 15 Temmuz şehitlerini andı.

SİSAD Antalya temsilcisi Alper Başaran, "Vatandaşların o karanlık gecede tankları canlarını hiçe sayarak geri püskürtmelerini unutturmamak için tank baktığına dalış yaptık." dedi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Kaş'ta 15 Temmuz şehitlerini anma dalışı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Kaş'ta 15 Temmuz şehitlerini anma dalışı - Son Dakika
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