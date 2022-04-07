Son dakika... Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin görülen dava Suudi Arabistan'a devredildi - Son Dakika
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Son dakika... Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin görülen dava Suudi Arabistan'a devredildi

07.04.2022 10:38
Son dakika... Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin görülen dava Suudi Arabistan'a devredildi

Son dakika gündem haberi: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi.

Durdurma kararı verilen Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava dosyası Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a gönderildi.

2 Ekim 2018' tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen gazeteci Kaşıkçı'nın davası, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi. İstanbul'daki yargılamada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırmıştı.

(Engin Yağcı/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin görülen dava Suudi Arabistan'a devredildi - Son Dakika


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