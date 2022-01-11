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Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu - Son Dakika

Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu

11.01.2022 10:16

Son dakika: Merkez Bankası 2021 Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar olarak tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi gelişmelerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

HİZMETLER DENGESİ KAYNAKLI NET GİRİŞLER ARTTI

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolar yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ 2,4 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Kasım ayında 1 milyar 139 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 406 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 172 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 136 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 446 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 938 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 446 milyon dolar ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 212 milyon dolar net azalış kaydetti.

Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım, dolar, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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