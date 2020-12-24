Son dakika! Kasım'da 1,009 teşvik verildi, 109 belge iptal edildi

Kasım ayında 1,009 firma ve kuruluşun 25 milyar 331.98 milyon lira yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, aynı ayda 109 firmanın toplam 2 milyar 92.5 milyon lira yatırım bedelli ve 2,760 kişilik istihdam öngörülen teşvik belgesi de, çeşitli nedenlerle iptal edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kasım ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 25 milyar 331.98 milyon lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 1 milyar 353 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 33,903 kişilik istihdam öngörülüyor.Tekstil, madencilik ve orman ürünleri alanındaki yatırımlar Kasım ayı yatırım teşvik belgeleri listesinde, 1.0 milyar lira yatırım sınırı üzerinde projeler arasında yer alıyor.Aynı gazetede yayımlanan Kasım ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 288 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 4 milyar 633.5 milyon lira, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 538.6 milyon dolar, istihdam ise 12,923 kişi olarak gerçekleşti.