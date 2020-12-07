Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

07.12.2020 10:21
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu, System.String[]

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, Kasım'da en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, Kasım'da en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,72 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 2,35, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,78, Amerikan doları yüzde 2,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,94 ve külçe altın yüzde 4,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 0,65, DİBS yüzde 1,09, Amerikan doları yüzde 1,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,25 ve külçe altın yüzde 3,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,89 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,77 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 20,99 ve Amerikan Doları yüzde 13,05 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,62 ve DİBS yüzde 10,95 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 30,62, Amerikan Doları yüzde 22,05 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,09 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,34 ve DİBS yüzde 3,86 oranlarında kaybettirdi.

(İHA)

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici fiyat endeksi, Yatırım, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika Ekonomi


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