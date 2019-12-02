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Son Dakika | Kasımpaşa'dan Hikmet Karaman bombası!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman'ı düşünüyor.

Son Dakika | Kasımpaşa'dan Hikmet Karaman bombası!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman'ı düşünüyor...


Lacivert-Beyazlılarda Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber'in Hikmet Karaman'la yağtığı görüşmenin fotoğrafı sosyal medyaya da yansıdı.


Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünü bu hafta içinde duyurması bekleniyor.


Luiz Gustavo İlk PSG Maçını Anlattı;


Hikmet Karaman, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:00 
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