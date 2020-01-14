Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika Ligi takımlarından Genk'in Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna dahil etti.

Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika Ligi takımlarından Genk'in Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna dahil etti.


Kasımpaşa, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen açıkladı.


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Kasımpaşa, Belçika, Genk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:05 
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