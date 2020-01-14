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Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti!
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika Ligi takımlarından Genk'in Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna dahil etti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika Ligi takımlarından Genk'in Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna dahil etti.
Kasımpaşa, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:05
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