Kaspersky Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, şirketin, İtalyan çocuk kitabı yazarı ve gazeteci Alessia Cruciani'nin internet güvenliği ile ilgili kitabını destekleme kararına ilişkin olarak, "Hem kitabın hem de web sitesinin çocuklara dijital dünyaya ilk adımlarında rehberlik ederek internette gezinme konusunda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamasını, onlara herhangi bir riskle yüzleşme konusunda gerekli tüm becerileri sunmasını umuyoruz." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, yeni nesil internet kullanıcılarını eğlenceli içeriklerle eğitmek amacıyla "Midori Kuma ve Çok Özel Bir Yarış" kitabını desteklemek için ilgi çekici kaynaklarla dolu bir açılış sayfası yayınlamaya hazırlanıyor. Altı ila on bir yaşındaki çocuklara yönelik olarak yakın zamanda yayınlanan kitap, tanınmış çocuk kitabı yazarı ve gazeteci Alessia Cruciani tarafından yazıldı. İtalya'nın Milano kentinde yaşayan Cruciani, La Gazzetta dello Sport ve Il Corriere della Sera gazetelerindeki çalışmalarıyla da tanınıyor.

Kitap yeşil renkli, meraklı, nazik ve bilge bir ayı olan Midori Kuma'nın maceralarını konu alıyor. Midori Kuma, çocukları siber güvenliğin önemi ve siber güvenliğin nasıl daha iyi bir geleceğe erişim sağladığı konusunda eğitmeye yardımcı olan Kaspersky'nin maskotu ve marka karakteri. Yeni kitapta Midori Kuma, arkadaşları Lola ve Peter ile birlikte bir go-kart pistinin sırlarını keşfetmek için özel bir maceraya atılıyor. Kitap baştan sona Disney ve Pixar karikatüristi Gianfranco Florio tarafından güzel bir şekilde resmedildi.

Çocuklara özel açılış sayfası, çocukların çevrimiçi ortamda nasıl güvenle davranacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak eğlenceli aktivitelerin yanı sıra kitabın İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça sürümlerini içerecek. Ayrıca evde çıktı almak için bir boyama kitabı ve tamamlandıktan sonra onlara özel bir Kaspersky Safe Kids lisansı alabilecekleri etkileşimli bir test de sayfada yer alacak. Açılış sayfası ayrıca Kaspersky'nin Safe Kids uygulamasında ebeveynlere yönelik, çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmaya yardımcı olan bilgileri sunacak. Site zamanla çocuklar için ek içerik ve etkinliklerle güncellenecek.

Sitede kitap indirmenin yanı sıra, bir dizi çevrimiçi platformda ve aynı zamanda açılış sayfasında sunulacak olan hikayeye dayalı bir sesli kitap da yer alıyor. Sesli kitabın Rusça versiyonunda kitabın bir bölümünü okuyan Eugene Kaspersky, sesini kitabın karakterlerinden biri olan ve çocukların çevrimiçi ortamda güvende kalmasına yardım eden bilge tamirciye veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, "Giderek artan bir şekilde birbirine bağlanan dünyamızda, çocuklar dijital cihazları giderek daha erken yaşlardan itibaren kullanmaya başlıyor ve kullanımları çoğu zaman bir yetişkin tarafından denetlenmiyor. Çocuklar akıllı telefonları ve tabletleri kullanmakta çok iyi olsalar da bu araçların potansiyelini ve ayrıca hangi çevrimiçi tehditlere maruz kalabileceklerini bilmiyorlar. Hem kitabın hem de web sitesinin çocuklara dijital dünyaya ilk adımlarında rehberlik ederek internette gezinme konusunda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamasını, onlara herhangi bir riskle yüzleşme konusunda gerekli tüm becerileri sunmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocukları çevrimiçi güvenlik ve siber güvenlik konusunda eğitmeye yardımcı olmak üzere birden fazla bölgede eğitim faaliyetleri yürütüyor. Örneğin, Kaspersky, İtalya'da eğitim ve farkındalık yaratmak için "Midori Motorsport" projesini başlatmak üzere İtalya Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı (MIUR) tarafından tanınan ücretsiz bir eğitim platformu olan Educazione Digitale (Dijital Eğitim Platformu) ile ortaklık kurdu. Kaspersky, çocukları temel siber güvenlik sorunlarına karşı bilinçlendirmek üzere halihazırda kayıtlı olan 60 binden fazla İtalyan öğretmeni girişime katılmaya davet etti.