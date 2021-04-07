Son dakika... Kaspersky'den "fidye yazılımı mağdurlarının yarısından fazlası fidyeyi ödüyor" tespiti - Son Dakika

Son dakika... Kaspersky'den "fidye yazılımı mağdurlarının yarısından fazlası fidyeyi ödüyor" tespiti

07.04.2021 11:27
Son dakika... Kaspersky'den

Son dakika haberleri... Kaspersky tarafından yapılan 15 bin tüketicinin katıldığı küresel bir araştırmaya göre, dünya genelinde fidye yazılımı mağdurlarının yarısından fazlası (yüzde 56), Türkiye'de ise yüzde 36'sı geçen yıl verilerine erişimi yeniden sağlamak için fidye ödedi.

Kaspersky tarafından yapılan 15 bin tüketicinin katıldığı küresel bir araştırmaya göre, dünya genelinde fidye yazılımı mağdurlarının yarısından fazlası (yüzde 56), Türkiye'de ise yüzde 36'sı geçen yıl verilerine erişimi yeniden sağlamak için fidye ödedi.

Kaspersky açıklamasına göre, kurbanların yüzde 17'si fidyeyi ödese bile verilerini geri alamadı (Türkiye'deki oran yüzde 27). Fidye yazılımı, suçluların para gasp etmek için kullandıkları bir kötü amaçlı yazılım türü olarak biliniyor. Bunlar şifreleme tekniklerini kullanarak veya kullanıcıların cihazlarını kilitleyip erişimi engelleyerek verilerin içeride hapsolmasına neden oluyor. Kaspersky'nin "Consumer appetite versus action: The state of data privacy amid growing digital dependency" raporu, küresel ölçekte ankete katılanların yaklaşık dörtte birinin (yüzde 26) tahmini para kaybının 100 dolardan az olduğunu ortaya çıkardı. Katılanların yüzde 24'ü için bu rakam 100-249 dolar arasında, yüzde 9'u için 250-1.999 dolar arasında değişiyordu. Yüzde 3'lük kesimin kaybı ise 2.000-4.999 dolar arasındaydı.

Ödeme yapmış olsun ya da olmasın, mağdurların sadece yüzde 29'u saldırının ardından tüm şifrelenmiş veya engellenmiş dosyalarını kurtarabildi. Bunların yüzde 50'si bazı dosyaları, yüzde 32'si önemli miktarda dosyayı ve yüzde 18'i az sayıda dosyayı kaybetti. Yüzde 13'lük bir kesim ise neredeyse tüm verilerini kaybetti.

"Güvenmediğiniz göndericilerden gelen e-posta eklerini açmayın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Bu veriler, tüketicilerin önemli bir bölümünün son 12 ayda verileri için fidye ödediğini gösteriyor. Ancak fidyeyi ödemek verilerin geri dönüşünü garanti etmediği gibi, siber suçluları saldırıların devamına teşvik ediyor. Bu nedenle fidye yazılımından etkilenenlerin asla ödeme yapmamasını tavsiye ediyoruz. Bunun yerine tüketiciler, cihazları için korumaya ve güvenliğe yatırım yapmalı ve tüm verileri düzenli olarak yedeklemelidir. Bu, saldırının siber suçlular açısından cazibesini azaltacak ve kullanıcılar için daha güvenli bir gelecek sunmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankete katılan her 10 kişiden 4'ü (yüzde 39) son 12 ayda fidye yazılımından haberdar olduklarını ifade etti. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bu bilincin artması büyük önem taşıyor.

Kaspersky, fidye yazılımı tehdidiyle karşılaşan kullanıcılara şunları öneriyor:

"Cihazlarınız şifrelense bile fidyeyi ödemeyin. Fidye ödemek yalnızca siber suçluları uygulamaların devamına etmeye teşvik etmeye yarar. Bunun yerine yerel emniyet teşkilatıyla iletişime geçin ve saldırıyı bildirin. Fidye yazılımını yayan Truva atının adını bulmaya çalışın. Bu bilgiler, siber güvenlik uzmanlarının tehdidin şifresini çözmesine ve dosyalarınıza erişimi korumasına yardımcı olabilir. En son şifre çözücüleri, fidye yazılımı temizleme araçlarını ve fidye yazılımı korumasıyla ilgili bilgileri bulmak için 'noransom.kaspersky.com' adresini ziyaret edin.

İstenmeyen e-postalardaki veya tanıdık olmayan web sitelerindeki bağlantıları tıklamaktan kaçının. Güvenmediğiniz göndericilerden gelen e-posta eklerini açmayın. Nereden geldiklerini bilmediğiniz USB'leri veya diğer çıkarılabilir depolama aygıtlarını asla bilgisayarınıza takmayın. Kaspersky Internet Security gibi kapsamlı bir internet güvenliği çözümüyle bilgisayarınızı fidye yazılımlarından koruyabilirsiniz Bir fidye yazılımı saldırısı yaşamanız durumunda verilerinizin güvende kalması için cihazlarınızı düzenli olarak yedekleyin."

Kaspersky, Türkiye, dolar, Fidye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Kaspersky'den 'fidye yazılımı mağdurlarının yarısından fazlası fidyeyi ödüyor' tespiti - Son Dakika Ekonomi


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