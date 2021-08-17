Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-Mikail BIYIKLI/ KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde yaptığı bina sel nedeniyle çöktüğü için hakkında yakalama kararı verilen müteahhit Mehmet Özkan., İstanbul'da polisin güvenlik kameralarıyla yaptığı takip sonucu Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için kıyafetini ve yanındaki çantayı değiştirdiği öğrenildi.

Kastamonu'nda yaşanan sel felaketinin ardından yaptığı bina çöken müteahhit Mehmet Özkan'ın, aynı bölgede başka bir müteahhidin gözaltına alındığı haberlerini duyduğunda, kendisinin de yakalanacağını anlayıp Sarıyer'deki evinden yanına bir çanta alarak ayrıldığı tespit edildi. Kendi otomobilini evinin önüne park eden, bir akrabasının aracını alan Mehmet Özkan'ın Kağıthane bir akrabasına ait ofise giderek geceyi orda geçirdiği belirtildi.

KIYAFET VE ÇANTASINI DEĞİŞTİRMİŞ