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Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor

12.01.2022 14:05

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 ev ile bir ahırda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 ev ile bir ahırda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Başköy köyü Meyiller Mahallesi'nde, Ramazan Mert ve Şaban Mert'e ait evler ile bir ahırda yangın başladı.

Pınarbaşı Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler, yangının söndürülmesi için mücadele ediyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etmeye başladıklarını söyledi.

Rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirten Yaşar, yangının diğer evlere sıçramaması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Kastamonu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KASTAMONU - 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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