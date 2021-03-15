Son dakika: Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
15.03.2021 17:36
Son dakika haberler: KASTAMONU'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KASTAMONU'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adlileye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?