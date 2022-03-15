Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

15.03.2022 13:35
Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 katlı apartmanın dairesinde yangın çıktı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 katlı apartmanın dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Taşköprü'de Üstatlar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı betonarme binada bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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Kastamonu, Hükümet, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kastamonu'da 6 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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