Son dakika: Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

28.03.2022 11:03
Son dakika: Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen düzensiz 9 göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen düzensiz 9 göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyü mevkiinde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu düzensiz 9 göçmeni Türkiye'ye kaçak yollarla getirdiği belirlenen Y.Ö. ve J.H. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Y.Ö. tutuklanırken, J.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı - Son Dakika
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