Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati - Son Dakika
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Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati

05.05.2022 11:24
Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Cide ilçesinde annesini kaybeden yavru karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak polis ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde annesini kaybeden yavru karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak polis ekiplerine teslim edildi. Ekipler, elleri ile beslediği karacayı Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Aydos bölgesinde sabah saatlerinde İrfan Özer isimli vatandaş tarafından annesini kaybetmiş halde yol kenarında gezinen yaralı haldeki bir yavru karaca buldu. Yavru karaca, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi olarak görev yapan Gaffar Melih Dulkadir'e teslim edildi. Yaralı haldeki yavru karacayı teslim alan polis memuru, ilk olarak yavru karacayı muayene ettirdi. Ardından yavru karacayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götüren trafik memuru, bir süre yavru karaca ile ilgilenerek mama ile besledi.

Bakımı ve muayenesi yaptırılan yavru karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Trafik Polisi Gaffar Melih Dulkadir, "Bugün İrfan Özer isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğümüze gelerek yaralı halde bulduğu Ceylan yavrusunu bizlere teslim etmiştir. Bizde Milli Park görevlilerini arayarak ekiplere teslim edeceğiz. Şu anda onu İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde misafir ediyoruz, kendisine de çok iyi bakıyoruz. Mama ile besliyoruz, duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati
Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati
Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati
Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati
Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati
Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati

YORUMLAR
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Kastamonu, Hisarcık, Polis, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati - Son Dakika


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