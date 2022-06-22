İlçede 19 Haziran'da, Demirci ile bir grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Demirci bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili H.E, S.C, F.K, H.E. ve A.H.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emre Demirci, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kastamonu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.