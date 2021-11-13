KASTAMONU - Çamaşır makinesine giren 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çamaşır makinesine giren çocuk, annesinin makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

Oğlu Mert Erdoğan'ın (5) çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen anne Nuran Erdoğan, makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden annesi, makineyi durdurarak çocuğu çıkardı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, küçük Mert'i ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.