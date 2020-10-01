Son dakika! Kastamonu'da ceviz ağacından düşen kişi öldü - Son Dakika

Kastamonu'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
İnebolu ilçesi Hörmetli köyü Kayaaltı Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki ağaca ceviz toplamak için çıkan Ahmet Kartal (66), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kartal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kartal'ın cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 20:37 - Kaynak: AA
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