Son dakika! Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Bazı ağaçların da zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.

Yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alana yayılan yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Yukarıçayırcık köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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