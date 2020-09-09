Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Yukarıçayırcık köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Geniş bir alana yayılan yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bazı ağaçların da zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika