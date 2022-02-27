Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koyunlu Çeşme Sokak'taki Mehmet Beşgen'e ait ahşap evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Beşgen'in komşusu Adem Yazgan, AA muhabirine, yangını gördüğünde itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Yangın başladığında anne ve iki çocuğun evde olduğunu anlatan Yazgan, "Yangını fark edince dışarı çıktılar. Can kaybı yok. Yangın söndürüldü." dedi.