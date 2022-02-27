Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

27.02.2022 20:01

Son dakika habere göre Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koyunlu Çeşme Sokak'taki Mehmet Beşgen'e ait ahşap evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Beşgen'in komşusu Adem Yazgan, AA muhabirine, yangını gördüğünde itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Yangın başladığında anne ve iki çocuğun evde olduğunu anlatan Yazgan, "Yangını fark edince dışarı çıktılar. Can kaybı yok. Yangın söndürüldü." dedi.

Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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