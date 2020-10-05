Son dakika... Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Irak uyruklu biri kadın 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
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