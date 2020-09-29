Son dakika! Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yabancı 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
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