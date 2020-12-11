KASTAMONU - DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler elde edilen ve Kastamonu'da ikamet ettikleri belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik 2 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Bu operasyonda yakalanamayan ve hakkında arama kaydı çıkarılan yabancı uyruklu M.I, ekiplerin takibi sonucunda Sakarya'da yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden teslim alınan şüpheli, gerekli işlemler için Kastamonu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.