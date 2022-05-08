Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

08.05.2022 21:46
Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Kastamonu'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayhan Derici (41) idaresindeki 37 AV 364 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Özbereket kavşağı yakınında, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin, ön kısmı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

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Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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