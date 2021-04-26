Son dakika... Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalzeytin ilçesinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen G.Y'nin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

S.E'nin İstanbul 'dan aldığı uyuşturucuyu Taşköprü ilçesinde satacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine, zanlı teknik takibe alındı. Şüphelinin bindiği otobüs ilçe girişinde durduruldu. Üzerinde 200,49 gram uyuşturucu ele geçirilen S.E, gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

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